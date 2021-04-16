Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çalışma ziyareti kapsamında KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

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Çalışma ziyareti kapsamında KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.  Ay sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantı öncesi Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında heyetle bir araya geldi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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