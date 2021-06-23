Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Kepez'in sporcularıyla buluştu
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Kepez'in sporcularıyla buluştu

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Kepez'in sporcularıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na(ADF) katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından Kepez Belediyesi Spor Kulübü basketbolcularıyla bir araya gelerek, sohbet etti.

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na(ADF) katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından Kepez Belediyesi Spor Kulübü basketbolcularıyla bir araya gelerek, sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün basketbol sevdalısı gençleriyle buluştu. Koronavirüs sürecinde yapılan ilk uluslararası forum olan Antalya Diplomasi Forumu'na(ADF), katılan Bakan Çavuşoğlu, forum sonrası spora ve sporcuya büyük önem veren Kepez Belediyesi'nin, Spor Kulübü basketbolcularıyla biraya geldi. Genç sporcularla tek tek tanışarak, hal hatır soran Bakan Çavuşoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, sohbetin ardından Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve sohbet ettiği genç sporcularla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün basketbolcuları Eurolig Şampiyonu Anadolu Efes Koçu Engin Ataman ile de bir araya geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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