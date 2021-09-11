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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Katarlı mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Thani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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Haber: Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü - Haberler
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