Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Katarlı mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Thani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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