Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

19.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:56
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Görüşmede, Covid-19, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya konularının ele alındığı belirtildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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