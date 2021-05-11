Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Al-Othaimeen ile görüştü

Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreketeri Yousef Al-Othaimeen ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreketeri Yousef Al-Othaimeen ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen ile yarın Cidde'de yapılacak Filistin konulu İİT İcra Komitesi öncesinde görüş alışverişinde bulunmuş; İİT'nin Kudüs komitesinin toplanması ve İİT olarak, BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele almıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı