Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz"
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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.(3)

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: 'Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz'
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: 'Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz'
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: 'Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz'
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: 'Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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