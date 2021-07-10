Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı Joseph ile görüştü
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı Joseph ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı Joseph ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Joseph ile bugün telefonda görüştü. Çavuşoğlu, suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye dileklerini ileterek, yardıma hazır olduklarını vurguladı. Moise, 18-20 Haziran'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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