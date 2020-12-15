Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yemin töreni'ne katıldı
15.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:03
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin göreve yeniden seçilmesi kapsamında gerçekleştirilen yemin törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin göreve yeniden seçilmesi kapsamında gerçekleştirilen yemin törenine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı