Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz'da Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz'da Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı