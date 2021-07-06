Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor
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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'ya gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz'da Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7-8 Temmuz'da Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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