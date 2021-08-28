Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla Afganistan'ı görüştü
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla Afganistan'ı görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla Afganistan'ı görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı nedeniyle Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı nedeniyle Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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