Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla Afganistan'ı görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı nedeniyle Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.