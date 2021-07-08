Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika haberleri: Görüşmeden detaylar Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi HELSİNKİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Görüşmeden detaylar

Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi HELSİNKİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı