Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu'dan Iraklı mevkidaşına taziye telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu'dan Iraklı mevkidaşına taziye telefonu

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu'dan Iraklı mevkidaşına taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile telefonda görüşerek, İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile telefonda görüşerek, İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Sayın Bakanımız Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Sezen Aksu Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu'dan Iraklı mevkidaşına taziye telefonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:34:09. #1.15#

title