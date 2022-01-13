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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin'de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Maske takmayı ihmal etmeyen Çavuoğlu ve Wang Yi, görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra korona virüs salgını gibi küresel konuları ele aldı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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