Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile görüştü

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Saraybosna ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı