Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz...
Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"
16.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:38
Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"
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Kaynak: AA