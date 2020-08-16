Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz... Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"

Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez" Kaynak: AA