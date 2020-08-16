Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz...
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu:
16.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:38

Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'ın ifadeleri) Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz... - Haber
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