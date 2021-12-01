Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki NATO Toplantısı'nın ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslar için İsveç'in başkenti Stokholm'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki NATO Toplantısı'nın ardından Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslar için İsveç'in başkenti Stokholm'e geldi.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'yle ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konularını ele aldıklarını açıkladı.