Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü - Haberler
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki NATO Toplantısı'nın ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslar için İsveç'in başkenti Stokholm'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki NATO Toplantısı'nın ardından Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslar için İsveç'in başkenti Stokholm'e geldi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'yle ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç konularını ele aldıklarını açıkladı.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Makei ile görüştü

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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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