Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik

ANTALYA (DHA) - Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) herkesin sesini duyurmasını istediklerini belirerek, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz; çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarının da bir parçası olmuş olur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baïpo Temon ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Temon, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Yılın ikinci yarısında Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. İlişkilerimizi detaylı şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Karşılıklı büyükelçilikler açma konusunda bir karar aldık. Gerekli çalışma başlatıldı. Orta Afrika Cumhuriyeti Ankara'da büyükelçilik açarsa her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Orta Afrika Cumhuriyeti her bakımdan zengin bir ülke; ama geçmişte sömürülmüş bir ülke. Geçmişte acılar çekmiş, dışarıdan destekli birçok istikrarsızlıkla mücadele etmek zorunda kalan bir ülke olmuştur. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınması için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Maden konusunda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin zenginlikleri var, firmalarımızı yönlendireceğiz; giden, gidecek olan firmalarımız var. FETÖ ile mücadelede yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyorum. Maarif Vakfımız, Orta Afrika Cumhuriyetinde okul açmaya hazır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile 11 defa telefon ile 1 kere de yüz yüze görüşmüş. Ayrıca hem Rusya hem de Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmamız var. Bu toplantılar bir defa Türkiye'de bir defa o ülkelerde oluyor. Ukrayna ile olan zirvemiz Ukrayna'da gerçekleşecek, sıra Ukrayna'da. Rusya ile gerçekleştireceğimiz zirvenin ev sahipliğini ise biz yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu toplantıyı gerçekleştirmek için Putin'i Türkiye'ye davet etti. Önümüzdeki süre içinde Putin'in Pekin Olimpiyatları'ndan döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler. Biz Ukrayna'ya gideceğiz, zirvemizi gerçekleştireceğiz, en kısa zamanda da Rusya ile bu zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.