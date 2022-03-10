Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı
AA - Hatice Özdemir Tosun - Politika
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki, Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ve Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki, Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ve Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Al-Maliki, Khadka ve Pabriks ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika