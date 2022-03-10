Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki, Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ve Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Al-Maliki, Khadka ve Pabriks ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.