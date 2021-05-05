Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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