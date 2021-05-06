Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles...

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles Michel ile yaşanan koltuk krizi hakkında, "Biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz.