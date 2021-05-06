Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve...
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve...

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 'Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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