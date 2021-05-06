Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve...
Bir son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk" dedi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı