Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

19.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:18
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah'la Afganistan barış sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Kendisinin bu süreçteki çabalarını destekliyoruz. Ülkemizin dost ve kardeş Afgan halkının barış talebine güçlü desteği devam edecek" dedi.


Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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