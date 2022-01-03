Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA,


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri...

 Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda ikili ilişkileri görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda ikili ilişkileri görüştü

 Son dakika haberi: Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Son dakika haberi: Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title