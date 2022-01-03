Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Haber: ANKARA,
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri...
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda ikili ilişkileri görüştü
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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri