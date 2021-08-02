Son dakika haber: Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç, tıbbi malzemelerin...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç, tıbbi malzemelerin karşılanmaya devam edileceğini bildirdi.
Bakan Bilgin, yangınlardan etkilenenlerden kronik hastalığı olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, ilaç, tıbbi malzemelerin karşılanmaya devam edileceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz