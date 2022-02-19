Son dakika haber! Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin,... - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin,...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber! Bakan Bilgin:

Son dakika haberleri: Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız."

Bakan Bilgin: "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi, Haberler

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