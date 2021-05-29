Son dakika haber: Bakan Bilgin: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Son dakika haberleri... ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı