Son dakika haber... Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte...

Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19." - ANKARA

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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