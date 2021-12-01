Son dakika haber... Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Bakan Bilgin:

Son dakika haberi... Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19."

Bakan Bilgin: "(İşletmelerle yapılan anket) Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title