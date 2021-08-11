Son dakika haber... Bakan Bilgin: "Hem çalışanlarımızı hem de kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik"

Son dakika haberi: Kamu işçisinin zam görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.