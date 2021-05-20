Bakan Bilgin, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü
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Bakan Bilgin, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü

Bakan Bilgin, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile görüştü.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile bir araya geldik. İşçi kardeşlerimize yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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