Son dakika haber: Bakan Albayrak: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık... Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Albayrak: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik.

Bakan Albayrak: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik. Kaynak: AA