Son dakika haber: Bakan Albayrak: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık...
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Albayrak: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik.
12.08.2020 21:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:50
Bakan Albayrak: Yürüttüğümüz bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik.
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Kaynak: AA