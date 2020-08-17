Son dakika haber! Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla... Son dakika haberlerine göre Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında"

Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında" Kaynak: AA