Son dakika haber | Bakan Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı
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Son dakika haber | Bakan Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı

Son dakika haberleri: HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler.

Son dakika haber | Bakan Albayrak'tan 'YKS' paylaşımı
26.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:42

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler.  Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz?" dedi.

Bakan Albayrak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler.  Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye devam. Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

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