Son dakika haber! Bakan Albayrak'tan 'Sivas Kongresi' mesajı
Son dakika haberleri... HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
04.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:11
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "'Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve milli iradenin hakim kılındığı Sivas Kongresi 101 yaşında" dedi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA