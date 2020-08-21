Son dakika haber | Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'müjdeler olsun' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'müjdeler olsun' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan '#MüjdelerOlsun' etiketi ile paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA