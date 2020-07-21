Son dakika haber | Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak Son dakika güncel haberi: HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" dedi. Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamada, "Halkımızın bilinçli davranışları hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" dedi. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA