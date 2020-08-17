Son dakika haber | Bakan Albayrak: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.
Son dakika ekonomi haberi... Bakan Albayrak: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.
17.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:41
Bakan Albayrak: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA
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Kaynak: İHA