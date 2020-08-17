Son dakika haber | Bakan Albayrak: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Son dakika ekonomi haberi... Bakan Albayrak: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.

Bakan Albayrak: "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA