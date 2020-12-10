Son dakika haber | Bakan Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz"
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Son dakika haber | Bakan Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz"

10.12.2020 01:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:10

Son dakika haber: TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)

Son dakika haber | Bakan Akar: 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haber | Bakan Akar: 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haber | Bakan Akar: 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz'
Son dakika haber | Bakan Akar: 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 01:10:30. #1.14#
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