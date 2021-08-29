Son dakika haber... Bakan Akar Yunanistan sınırında

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattındaki önlemleri yerinde denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattındaki önlemleri yerinde denetledi.. Beraberindeki kuvvet komutanlarıyla

Edirne'ye gitti.

Hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet eden Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.

Ardından hudut bölüğündeki Mehmetçikle bir araya gelen Hulusi Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını kaydetti. Mülteci sorunun sadece Türkiye'ye ait bir sorun

olmadığna dikkat çekti.

SES: 11.43 MEHMETÇİK..-11.45..NAMUSTUR./12.00 MÜLTECİ..-02.10

Akar'ın gündeminde Kıbrıs konusu da vardı.

SES: 09.08 BİZİM..-09.24

Hulusi Akar barışçı olduklarını iddia eden Yunanistan'ın taleplerinin gerçeklikten uzak olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı