Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor"
AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme...
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
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Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürüyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır."