Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor" - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor"

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme...

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

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Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürüyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır."

Son dakika haber: Bakan Akar: Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor

Son dakika haber: Bakan Akar: Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor

Son dakika haber: Bakan Akar: Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (3)

 Akar: 'Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor.

Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor.

 Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: 'Suriye'nin kuzeyi dahil 24 Temmuz 2015'ten bugüne 33 bin 275 terörist, 1 Ocak 2021'den bu yana ise 2 bin 795 terörist...

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye'nin kuzeyi dahil 24 Temmuz 2015'ten bugüne 33 bin 275 terörist, 1 Ocak 2021'den bu yana ise 2 bin 795 terörist...

AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri

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