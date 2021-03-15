Son dakika haber | Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem...
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Son dakika haber | Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem...

15.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:05
Son dakika haber | Bakan Akar:

Son dakika gündem haberi... Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz.

Bakan Akar: " (Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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