Son dakika haber | Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem...
15.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:05
Son dakika gündem haberi... Bakan Akar: "(Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz.
Bakan Akar: " (Yunanistan ile görüşmeler) Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı