Son dakika haber... Bakan Akar ve komutanlar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.