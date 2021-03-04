Son dakika haber... Bakan Akar ve komutanlar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti
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Son dakika haber... Bakan Akar ve komutanlar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

04.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:16
Son dakika haber... Bakan Akar ve komutanlar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 9 personel şehit olmuş, 4 personel yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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