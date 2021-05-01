Son dakika haber! Bakan Akar ve komutanlar, Irak sınırında

Son dakika gündem haberi: Şimşek Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.

Şimşek Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile beraber Pençe- Şimşek Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti. Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı