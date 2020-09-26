Son dakika haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
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Son dakika haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma

26.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:38

Son dakika haberlerine göre - Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma Gaziantep'te gerçekleştirilen Teknofest 2020 ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

- Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma

GAZİANTEP - Gaziantep'te gerçekleştirilen Teknofest 2020 ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente gelmesine kısa süre kala Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Teknofest'e çıkarma yaptı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Festival kapsamındaki yarışların gerçekleştirildiği Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılacak olan ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ödül töreni için Gaziantep'e çok sayıda bakan da katılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komuta kademesi de Teknofest ödül töreni için festival alanına giriş yaptı.

Festival alanında incelemelerde bulunan Bakan Akar ile komuta kademesi, ödül törenin gerçekleştirileceği alana geçti.

Son dakika haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
Son dakika haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
Son dakika haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
Son dakika haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN

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