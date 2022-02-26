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Son dakika haberi | Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Son dakika haberler: Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı ve Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

Haber:  ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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