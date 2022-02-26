Son dakika haberi | Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı ve Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

Haber: ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Güncel