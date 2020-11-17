Son dakika haber... Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.
17.11.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:08
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.
Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, bunun bir mümkünatı yok" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı