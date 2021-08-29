Bakan Akar Tekirdağ'da
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Bakan Akar Tekirdağ'da

Bakan Akar Tekirdağ'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorlu Havaalanı'nda düzenlenecek olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Törenine katılmak üzere Çorlu'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öncesinde 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorlu Havaalanı'nda düzenlenecek olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Törenine katılmak üzere Çorlu'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öncesinde 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Beraberindeki TSK Komuta kademesi ile inceleme ve denetlemelerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, 5'inci Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.

Bakan Akar Tekirdağ'da
Bakan Akar Tekirdağ'da
Bakan Akar Tekirdağ'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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