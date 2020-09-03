Son dakika haber! Bakan Akar: "Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya...
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Son dakika haber! Bakan Akar: "Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya...

Son dakika politika haberi... Bakan Akar: "Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım."

Son dakika haber! Bakan Akar:
03.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:02

Bakan Akar: "Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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