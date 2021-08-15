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Son dakika haber! Bakan Akar: "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...

Son dakika haber! Bakan Akar: 'Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bakan Akar: "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı"

Bakan Akar: "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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