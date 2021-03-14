Son dakika haber! Bakan Akar, sağlık personeli ile bir araya geldi (2)

BAKAN AKAR'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEKTUP

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sağlık çalışanları için yazdığı mektup, bakanlığın Twitter hesabından yayımlandı. Bakan Akar mektubunda, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Vatanımızın her köşesinde, 84 milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'ni en içten duygularımla kutluyorum. Sağlık, insanoğluna bahşedilen en değerli hazinedir. Bireylerin ve toplumlarin sağlığının korunması için en önemli görevi de tıp camiasının değerli personeli üstlenmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde, sağlık ordumuzun kahraman mensupları, pandemiyle mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışmış; salgının ülkemizdeki etkisinin azaltılması noktasında en büyük pay sahibi olmuştur. Sağlık personelimizin bu süreçte göstermiş olduğu büyük çaba, gayret ve fedakarlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, üstün nitelikli tıp personeli ile güçlü sağlık altyapısını bir araya getirerek kaliteli bir sağlık hizmeti ortaya koymuş; dünya ülkeleri ile kıyaslandığında bu mücadelede çok başarılı bir sınav vermiştir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutsal vazifelerini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı ve ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sağlık alanında ülkemize ve insanımıza katkı sağlayan tüm tıp camiasına bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı