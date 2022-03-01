Son dakika haber! Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar, tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceğini, bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel